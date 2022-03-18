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صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا

صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، مقرن بن عبدالعزيز، خلال استقباله لأمير مكة، خالد الفيصل، وذلك في ظهور نادر له.

العالم - السعودية

ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: “أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

وكان مقرن، قد أعفي من ولاية العهد من قبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بعد أن أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق عبدالله بن عبد العزيز، وتولي سلمان مقاليد الحكم من بعده.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، ومحمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.

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