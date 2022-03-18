اطلاق مشروع استكشاف النفط شرقي الاردن

العالم-الاردن

وحسبما نقل موقع سبوتنيك، أن إطلاق المشروع جاء خلال زيارة قام بها الوزير الخرابشة للحقل الذي يبعد 170 كم جنوب منطقة الأزرق، كما قام بزيارة حقل حمزة النفطي وتفقد سير العمل بالحقل الواقع شرقي منطقة الأزرق.

وأكد الخرابشة أن وزارته قامت وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية بتحليل المعلومات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد المتواجدة في المنطقة، ليتم بعدها التأكيد على ضرورة إعادة فحص بئر السرحان 8 ، والذي تم حفره من قبل سلطة المصادر الطبيعية، وذلك في العام 1989، وتم اكتشاف النفط الخفيف فيه بهدف زيادة انتاجه. ويأتي المشروع في إطار اهتمام الوزارة بالبحث عن الفرص التي قد تساهم في توفير مصادر الطاقة المحلية، خاصة النفط والغاز، حيث أشار الخرابشة إلى أن شركة البترول الوطنية ستنفذ أعمال الحفر والتطوير في المنطقة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية، متوقعا الانتهاء من حفر البئر الأول قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.