شركة تابعة لموانئ دبي تطرد المئات من موظفيها

العالم - الإمارات

ويتعلق الأمر بفصل 800 موظفا من شركة بي آند أو فيريز (P&O Ferries) وهي شركة بريطانية لتشغيل العبارات، تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ونقل موقع امارات ليكس عن مصادر إماراتية، أثارت P&O Ferries غضبًا بعد إقالة الموظفين مع خطط لاستبدالهم بعمال وكالة أرخص.

وتفاجأ الموظفون الصادر بحقهم قرارات الفصل بإبلاغهم في مكالمة فيديو أن اليوم هو “آخر يوم عمل لهم”، لكن البعض رفضوا مغادرة سفنهم احتجاجاً وتم إبعادهم قسراً.

وقالت P&O إنه كان قرارًا “صعبًا” لكنه “لن يكون عملاً قابلاً للاستمرار” بدون التغييرات.

وأثار ذلك انتقادات من الحكومة البريطانية التي وصفت معاملة العمال من الشركة التي مقرها دبي بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وقال روبرت كورتس وكيل وزارة النقل البرلماني: “إن التقارير التي تفيد بعدم إعطاء العمال أي إشعار وعدم مرافقتهم من سفنهم بأثر فوري بينما يتم إخبارهم بأن البدائل الأرخص ستأخذ أدوارهم تظهر الطريقة غير الحساسة التي تعاملت بها P&O مع هذه القضية”.

ويهدد اتحاد RMT باتخاذ إجراء قانوني ضد P&O ، واصفاً إياه بأنه أحد “أكثر الأعمال المخزية في تاريخ العلاقات الصناعية البريطانية”.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتجاجات اليوم الجمعة في دوفر وليفربول وهال.