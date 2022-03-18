في ذكرى إنطلاقتها..قناة العالم الإخبارية تطفيء شمعتها الـ19

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج صباح جديد"، استذكر وحيدي، مراسل قناة العالم الشهيد"عادل المنصوري"، الذي استشهد عام 2006م في العراق على يد الجماعات الارهابية التكفيرية، حيث عمل كمراسل للقناة وصحفي في العاصمة العراقية بغداد ،بالاضافة الى المصور يزن الكحيل الذي استشهد في مدينة حلب السورية أثناء تغطيته مكافحة الارهاب في سوريا".

وقناة العالم هي قناة تلفزيونية إخبارية تبث باللغة العربية، رفعت قناة العالم منذ انطلاقتها في شباط/ فبراير عام 2003 شعار "الرأي للمشاهد، ثم في 2009 "الحقيقة كما تراها".

اكتسبت قناة العالم اهتماما "عربياً وعالمياً"، في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، عندما تميزت بتغطيتها للأحداث هناك في ظل انتشار واسع لمراسليها في مختلف المناطق العراقية.



فكانت المحطة الأولی لقناة العالم، مع الغزو الاميركي للعراق، فاكتسبت حينها اهتماماً عربياً وعالمياً عندما تميزت بتغطياتها للأحداث في مختلف المناطق العراقية.

اما محطتها الثانية فكانت في عدوان تموز 2006 علی لبنان، حينها تميزت القناة بتغطيتها فحصدت متابعة واسعة من الشعوب العربية والاسلامية.

وصولاً الی مواكبتها لعدوان 2008 علی قطاع غزة؛ ثم تغطياتها المباشرة للصحوة الاسلامية وأحداثها؛ انتهاءاً بمواكبة العمليات العسكرية لمحور المقاومة ضد الارهاب وداعميه.

بصوتها وصورتها خافوها فحاولوا إسكاتها، لكنها أكملت المسيرة فقضت مضاجعهم؛ حتی صارت بحق شريكة الإنتصارات.

بإدارتها صممت القناة علی مواجهة التحديات وتحمّل المشقات وتعلمت أن لاشيء مستحيل امام الإرادات.

وبكادرها وموظفوها، حملت قناة العالم الرسالة بكل أمانة وعبرت حتی تجاوزت الصعوبات.

وبمراسليها اثبتت قناة العالم ان القلم، رصاص؛ فساهمت بصنع الإنتصارات وان الدم رخيص امام القضية والمقدسات.

وبمذيعيها ومقدميها عزمت قناة العالم علی تقديم الحقيقة كما هي لإكمال الصورة كما يجب، في زمن التضليل والمؤامرات والصفقات.

تتسم قناة العالم الإخبارية بقدرتها على بث البرامج والمحتويات الإخبارية بشكل مجاني دون أن يكون هناك اشتراكات مالية؛من أجل أو تشفيرها، كما أنها تتسم بقدرتها على ‏مواكبة التطورات الإعلامية المعاصرة، حيث تم تصنيفها على أنّها من القنوات الإخبارية التي تركز على المبادئ الإعلامية التي تم اعتمادها في الأخلاقيات ومواثيق الشرف الصحفي من مثل المصداقية، الموضوعية، والحيادية في تقديم هذه البرامج أو النشرات الإخبارية.



تسعة عشر عاماً وقناة العالم عنوانها العطاء ورسالتها الوفاء وشعارها علی العهد باقية ولو كان الثمن، الدماء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...