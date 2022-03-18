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مهرجان الشموع ومظاهر الفرح في مولد الإمام المهدي (ع)

الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد مئات الالاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية و اسلامية لاحياء زيارة النصف من شهر شعبان ذكرى الامام المهدي (ع)، حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة للاحتفاء بهذه بالمناسبة.

العالم - مراسلون

وفي مراسيم هذه المناسبة اقيم مهرجان الشموع الدولي حيث تم ايقاد الشموع وصل عددها 1188شمعة من اجل ايصال رسالة المحبة والسلام لكل العالم بحسب القائمين على هذا الكرنفال السنوية .

وتشهد منطقة بين الحرمين الواقعة ما بين مرقد الامام شهدت مدينة كربلاء المقدسة، توافد مئات الالاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية و اسلامية لاحياء زيارة النصف من شهر شعبان ذكرى الامام المهدي (ع) حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة للاحتفاء بهذه بالمناسبة .

وفي مراسيم هذه المناسبة اقيم مهرجان الشموع الدولي، حيث تم ايقاد الشموع وصل عددها 1188 شمعة من اجل ايصال رسالة المحبة والسلام لكل العالم بحسب القائمين على هذا الكرنفال السنوية.

وتشهد منطقة بين الحرمين الواقعة ما بين مرقد الامام الحسين ومرقد اخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) توافد حشود كبيرة من الزائرين اتت لاحياء المناسبة العظيمة في ظل استنفار امني وخدمي من اجل تأمين وتسهيل دخول الزوار لاحياء الزيارة الشعبانية الحسين ومرقد اخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام).

توافد حشود كبيرة من الزائرين اتت لاحياء المناسبة العظيمة في ظل استنفار امني وخدمي من اجل تأمين وتسهيل دخول الزوار لاحياء الزيارة الشعبانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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