الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نقيب صيادلة لبنان يدعو لإعلان حالة طوارئ دوائية

نقيب صيادلة لبنان يدعو لإعلان حالة طوارئ دوائية
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، اليوم الجمعة، إلى إعلان حالة طوارئ دوائية وإلى الدعوة لعقد مؤتمر مانحين لدعم البطاقة الدوائية من أجل تأمين الأموال اللازمة لها.

العالم - لبنان

وأشار سلوم إلى أن "البطاقة الدوائية تخول المريض اللبناني شراء الدواء مباشرة من داخل الصيدلية لعدم قدرته على تحمل غلاء وانقطاع الدواء"، داعيا إلى إعلان حالة طوارىء دوائية والدعوة الى مؤتمر مانحين لدعم البطاقة الدوائية من أجل تأمين الأموال، لأن المجتمع الدولي والعربي ليس لديه ثقة بالمسؤولين، وبعدها يصار إلى رفع الدعم عن الأدوية، باستثناء الأمراض المستعصية والأمراض الأشد وطأة منها.

وأوضح أن "الحل هو بسياسة دوائية مستدامة تكون ركيزتها المواطن وكرامته وهي: البطاقة الدوائية، حرية الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على المكاتب العلمية"، لافتا إلى أن "مطلبنا هو تأمين الدواء للمريض اللبناني، ونحن وضعنا خطة واضحة لهذا الموضوع البطاقة الدوائية على أن تتزامن مع رفع الدعم، مع حرية الاستيراد ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على نوعية وجودة الدواء".

روابط ذات صلة

المنسقة الخاصة في لبنان تحث على إجراء إصلاحات ملموسة 

الشيخ دعموش: لبنان لن يكون فريسة ‏للأطماع

الأهداف الأمريكية في تمويل المنظمات غير الحكومية في لبنان

التمويل الأجنبي وانتهاك سيادة الدولة اللبنانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تدهور كبير في القطاع الصحي في عدن وتدني الرواتب

مصافحة جونسون لابن سلمان .. العبرة ‘الأخلاقية’!

نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بإلغاء استقطاعات بدل الطعام

نقيب صيادلة لبنان يدعو لإعلان حالة طوارئ دوائية

بعد 27 سنة.. فتح المعبر الحدودي بين المغرب والجزائر

مسيرات في اليمن تندد بإغلاق ميناء الحديدة وتؤكد رفع الحصار