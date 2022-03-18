'تويتر' يحجب حساب النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة

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وأشار بوليانسكي إلى أن "تويتر" حجب حسابه بسبب "منشور يفضح زيف الادعاءات التي تزعم قيام الجيش الروسي بقتل مدنيين جراء غارة على مستشفى للولادة في ماريوبول".

وقال بوليانسكي على قناته في تيلغرام: "هذا الصباح، حجب موقع تويتر حسابي، يطالبني (تويتر) بحذف تغريدة مؤرخة في 9 مارس، أبلغكم فيها أنه قبل يومين، خلال اجتماع لمجلس الأمن، حذرنا من أن مستشفى للولادة في ماريوبول، الذي يُزعم أنه تعرض للقصف من قبل روسيا، الذي تسبب بخسائر بشرية، قد تحول إلى نقطة لإطلاق النار تابعة للقوميين الأوكرانيين".

وأشار بوليانسكي إلى أنه في 7 مارس/ آذار، تم إبلاغ روسيا بأن جميع الأطباء والمرضى أجبروا على مغادرة المستشفى، مؤكدا زيف الادعاءات المتعلقة بوجود ضحايا والتي تبدو ملفقة بشكل واضح.