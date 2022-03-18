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وزیر الطرق الايراني: مشروع لبناء مليوني وحدة سكنية في البلاد خلال عام واحد

وزیر الطرق الايراني: مشروع لبناء مليوني وحدة سكنية في البلاد خلال عام واحد
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الطرق وانشاء المدن الايراني رستم قاسمي ان العام الايراني المقبل (يبدا في 21 اذار/مارس) سيشهد بدء عمليات بناء مليوني وحدة سكنية في البلاد ضمن مشروع النهضة الوطنية للاسكان مضيفا بأن 800 ألف وحدة سكنية هي الان قيد الانشاء.

العالم - ايران

وقال الوزير قاسمي في اجتماع مع مساعديه الخميس ان جميع مساعدي الوزراء في الحكومة الايرانية الجديدة يبذلون قصارى جهدهم ويشحذون الهمم لتحقيق تقدم في البلاد منذ بدء عمل الحكومة الجديدة.

وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال النقل وبناء الطرق ايضا قال : ان العام الحالي شهد خطوات هامة في هذا المجال وحققنا تقدما جيدا لكن المراحل الرئيسية للعمل ما زالت باقية وفي العام الايراني القادم سنشهد بدء الاعمال التنفيذية للمشاريع.

كما اشار الى مجال البنى التحتية منوها الى انشاء صندوقين للنقل والاسكان سيشكلان دعما لمشاريع وزارة النقل وانشاء المدن قائلا" ان مشاريع الاسكان وبناء الطرق هي مشاريع كبيرة لكن انجازها ممكن ومن اجل ذلك يجب علينا حذف البيروقراطية الادارية".

واعتبر الوزير قاسمي ان العام الايراني المقبل هو عام احداث تحول في قطاع الاسكان ومشاريع انشاء الطرق.

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