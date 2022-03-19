الرئيس الاسد في الامارات والاخيرة تعتبر سوريا ركيزة اساسية للامن القومي

خاص بالعالم

الرئيس الاسد التقى ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي اكد أن سورية تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها.

ورأى أنَّ هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا. وشدد بن زايد على ان موقف الإمارات ثابتٌ في دعمها لوحدة أراضي سورية واستقرارها، وعلى ضرورة انسحاب كلّ القوات الأجنبية الموجودة بشكلٍ لا شرعي على الأراضي السورية.

كما أعرب عن حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سورية في المجالات التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

الرئيس الاسد اكد ان الإمارات دولةٌ لها دورٌ كبير نظراً للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية، مشيراً إلى أنَّ العالم يتغير ويسير لمدةٍ طويلةٍ باتجاه حالة اللاستقرار لذلك فإنّه ولحماية منطقتنا علينا الاستمرار بالتمسك بمبادئنا وبسيادة دولنا ومصالح شعوبنا.

وحضر الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين من ابرزهم مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السورية فيصل مقداد.

الرئيس الاسد التقى ايضا نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عبر عن امله بان تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسورية والمنطقة.

وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

