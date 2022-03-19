السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هذه أسباب الإصابة بالتهابات في بعض الحالات بعد التعافي من كورونا

هذه أسباب الإصابة بالتهابات في بعض الحالات بعد التعافي من كورونا
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بعد التعافي من فيروس كورونا بمتلازمة ما بعد الشفاء، ويزداد لديهم الإصابة بالالتهابات، ولذا ربط علماء من السويد وألمانيا الالتهابات التي يصاب بها الأشخاص  بعد كوفيد19  بالخلايا المناعية الضامة.

العالم - صحة

وتشير مجلة Mucosal Immunology، إلى أن علماء معهد كارولينسكا السويدي وجامعة ميونخ التقنية في ألمانيا، اكتشفوا أن نوعا معينا من خلايا المناعية تسمى البلاعم هي السبب في الإصابة بالالتهابات طويلة الأمد بعد الإصابة.

ونشر هذه الدراسة موقع " tut-news.ru "، وأشار أنه توصل الباحثون أن الخلايا المناعية "البلاعم" هي السبب في تعرض الأشخاص للالتهابات بعد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تحليل عينات دم لــ 68 أصيبوا بالشكل الخفيف من "كوفيد-19"، وقارنوها بنتائج تحليل عينات دم لـ 36 شخصا لم يصب أي منهم.

وقام الباحثون بعزل الخلايا المناعية " البلاعم " أولا ومن ثم يتم تحفيزها ببروتين S للفيروس التاجي المستجد، والستيرويدات وعديدات السكاريد الدهنية، التي هي مكونات من المستضدات المحفزة للاستجابة المناعية، وذلك لتحديد الجينات التي نشطت استجابة للعلاج، أجروا مسحا لتسلسل الحمض النووي الريبي في خلايا البلاعم.

وثبت للباحثون، أن الخلايا المناعية " البلاعم" لدى الأشخاص الذين أصبوا بكورونا من النوع الخفيف حدث لديهم تغيرات في نشاط الجينات المرتبطة بالاستجابة للالتهابات تستمر 3-5 أشهر بعد الإصابة.

روابط ذات صلة

باكستان تلغي جميع القيود المتعلقة بكورونا

الصين تسجل 5280 إصابة جديدة بكورونا

صحة العراق تحذر من التراخي بالإجراءات الوقائية والتعرض لموجات جديدة

توابل شائعة قد تحتوي على علاج كورونا والزهايمر

هذا ما سيحدث لك عندما تتناول فايروس كورونا عمدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية السودان: تنسيق رئاسي لعقد قمة طارئة لمنظمة 'إيجاد'

هذه أسباب الإصابة بالتهابات في بعض الحالات بعد التعافي من كورونا

شاهد بالفيديو.. القوات اليمنية تفرض معادلة جديدة في حرض وتستولي على غنائم كبيرة

قوات الاحتلال تقتحم شمال شرق القدس وتداهم منزل مواطن

وزير الحرب الاسرائيلي يبحث مع نظيره الامريكي تفاصيل الاتفاق النووي

إثيوبيا تشن حملة اعتقالات ضد كبار المسؤولين في تيغراي