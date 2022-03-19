وزارة الدفاع الأوكرانية: فقدنا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف

العالم-اوروبا

واعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية في ملخص عملياتي، أن الجيش الروسي "حقق نجاحا جزئيا" في منطقة عمليات دونيتسك، وأنه قطع الطريق أمام القوات الأوكرانية من الوصول إلى بحر آزوف.

وسبق للدفاع الروسية أن أعلنت الثلاثاء الماضي أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل.

كما أعلنت الوزارة أمس الجمعة عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية لأكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وأكدت أن قواتها تواصل هجومها بنجاح في الاتجاه الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بالسيطرة على قرى: "زولوتايا نيفا" و"نوفومايورسكويه" و"نوفودونيتسكويه" و"بريتشيستوفكا"، حيث تقدمت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مسافة 16 كيلومترا.

وفي مدينة ماريوبول، تطوّق وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، القوميين الأوكرانيين المتطرفين في وسط المدينة، وتواصل الضغط عليهم.