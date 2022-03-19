مساعدة الرئيس الايراني تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك

العالم - ايران

وتم في اللقاء البحث حول خدمات إيران لطالبي اللجوء من قبل الأفغان وبرامج ايران حول التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني وكذلك إنجازات البلاد في توعية النساء في المناطق الريفية وفي مواجهة الكوارث الطبيعية ، الى جانب دعمها للنساء العاملات من خلال توفير تسهيلات لهن وتقديم آليات للحفاظ على سلامة المرأة في مكان العمل.

ثم تمت مناقشة مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقضايا المتعلقة بالزواج المبكر للفتيات.

وانطلق الاجتماع الـ 66 للجنة مكانة المراة في مقر الامم المتحدة بنيويورك من 14 مارس بعد توقف دام عامين بسبب تفشي كورونا.