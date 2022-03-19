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العراق.. نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

العراق.. نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم السبت، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية.

العالم-العراق

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي إن "الخطة الأمنية الخاصة بزيارة المنتصف من شعبان نجحت دون خروقات"، مبينا أن "الزيارة هي الكبرى بين الزيارات السابقة بهذه المناسبة".

وأشار الى أن "أعداد الزائرين العرب والأجانب كان الأكبر من بين الزيارات السابقة".

من جانبه أكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي أن "خطة الزيارة مميزة وسهلة ومرنة ولا توجد فيها قطوعات"، مشيراً الى أن"الحكومة الاتحادية أشرفت على خطة الزيارة".

بدوره، قال قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني، إن "الخطة اشتركت فيها جميع القوات الأمنية والحشد الشعبي"، لافتا الى أنه "تم إجلاء جميع الزائرين صباح اليوم بيسر وسهولة".

واضاف ان "اكثر من ١٢٠٠ كاميرا موزعة على المحافظة و١٣٠ موقع للكاميرات وظيفتها كشف المطلوبين وأكثر من ٤٠ كاميرا على السيطرات الخارجية"، موضحا ان "هذه الكاميرات ساعدتنا بإلقاء القبض على العديد من المطلوبين".

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