مجزرة السبت الأسود..

العالم – نقطة تواصل

وناقش برنامج"نقطة تواصل"ارتكاب نظام آل سعود السبت 12 من آذار مجزرة جماعية بحق أهالي القطيف وأهالي الجزيرة العربية بعدما أقدم على إعدام 81 سجينا بينهم 40"معتقل رأي" من منطقة القطيف لوحدها.

وعرض البرنامج أسماء الشهداء، وهم الشهيد موسى جعفر المبيوق و,الشهيد عبد الله ناجي آل عمار والشهيد حسن علي آل الشيخ والشهيد عقيل حسن الفرج والشهيد عبد الله جواد آل نصيف والشهيد مرتضى محمد آل موسى الشهيد يوسف عبد العظيم آل طريف والشهيد محمود عيسى القلاف والشهيد هيثم ابراهيم المختاروالشهيد محسن ابراهيم المسبح والشهيد حسن محمد الفرج

والشهيد علي عاطف آل ليف والشهيد حسين علي آل خليف والشهيد جعفر محمد الفرج والشهيد حسين منصور العبد النبي والشهيد ماجد علوي القلاف والشهيد محمد سعود آل جوهر والشهيد جمال حسن البناوي والشهيد حسن سلمان آل رضوان والشهيد حسين أحمد الاوجامي والشهيد مصطفى علي الخياط والشهيد علي عباس العوامي والشهيد احمد عبد الواحد السويكت والشهيد محمد عباس العافي والشهيد عقيل حسن آل عبد العال والشهيد محمد عبدالله السماعيل والشهيد أحمد زكي آل عبد النبي والشهيد حسن محمد آل تحيفة والشهيد جعفر احمد أبو حسون والشهيد زيد علي آل تحيفة والشهيد محمد عبد الله آل هزيم والشهيد مهدي صالح الزنادي والشهيد علي محمد آل عفيريت والشهيد محمد علوي الشاخوري والشهيد امجد محمد العوامي والشهيد أسعد مكي آل شبر علي والشهيد حسين منصور الجشي والشهيد عبد الله محمد البندر والشهيد حسن هاشم القلاف والشهيد عبد الله محمد الزاهر.

وبحث البرنامج في الأسباب الحقيقية التي دعت لاعتقالهم في انهم خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون فيها بحقوق مشروعة، فقابلتهم قوات النظام السعودي بقوات مدججة بالسلاح ولاحقتهم وداهمت منازلهم وعاثت فيها فسادا وبعد اعتقالهم تم انتزاع اعترافات كاذبة منهم تحت تعذيب شديد.

يذكر أن نظام آل سعود لديه سجل أسود في جرائم الإعدام لاسيما بحق معتقلي الرأي الذين يتم تلفيق التهم لهم وانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب كما وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والحقوقية.

وعلق نشطاء التواصل الاجتماعي على المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي بشعار ((من البحرين الى القطيف شعب واحد لا شعبين)).

وسلط البرنامج الضوء على ما شهدته مناطق متفرّقة من البحرين تظاهرات واعتصامات حاشدة تنديدًا بالإعدامات الجماعيّة التي أقدم عليها النظام السعوديّ، وطالت 81 معتقلًا، بينهم 41 شابًّا من القطيف على خلفيّة مشاركتهم بالحراك السلميّ، إضافة إلى 3 يمنيين من حركة أنصار الله.

ففي جزيرة سترة والهملة، رفع المتظاهرون صور شهداء القطيف، وردّدوا الهتافات المناهضة للنّظامين السعوديّ والخليفيّ، وأكّدوا أنّ عمليات الإعدام عقوبة غير إنسانيّة، ويجب وإلغاؤها فورًا، وحملوا اليافطات التي كتب عليها «شهداء القطيف شهداؤنا»، « من القطيف للبحرين شعب واحد لا شعبين»، و" هيهات منّا الذّلة"، كما استنكر أهالي بلدة السنابس في اعتصامهم اليوميّ هذه الجريمة الوحشيّة، وأغلق الثوّار في سترة أحد الشوارع بالإطارات المشتعلة غضبًا لدماء الشهداء.

هذا وكان النظام السعوديّ قد أقدم يوم السبت 12 مارس/ آذار 2022 على ارتكاب مجزرةٍ جماعيّة جديدة، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 على خلفيّة سياسيّة بعد اتهامهم بـ«قضايا الإرهاب«، و3 يمنيّين من حركة أنصار الله.

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