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توقيع اتفاقية جديدة بين المغرب و كيان الاحتلال

توقيع اتفاقية جديدة بين المغرب و كيان الاحتلال
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

وقعت الحكومة المغربية على معاهدة جديدة مع كيان الاحتلال حول التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك بعد اعادتها للتطبيع مع الاحتلال في 2020.

العالم-المغرب

وحسب وسائل إعلام محلية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس: "وافقنا على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، بين المغرب و"إسرائيل"، الموقع بالرباط في 21 فبراير/ شباط الماضي".

وأضاف بايتاس، أن "مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالنيابة عن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية".

وأشار الى ان الاتفاقية تشمل الجانب الاقتصادي والتجاري، مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران.

وشهدت مدينة الدار البيضاء، في المغرب، توقيع اتفاية توأمة بين نادٍ بيضاوي عريق، ونادٍ إسرائيلي.

وأعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي زافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.

وأوضح رئيس جمعية النادي البلدي البيضاوي، عبد الإله بنيس، أنه "بناء على توجيهات الملك محمد السادس تم توقيع هذه الشراكة".

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