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الخارجية الجزائرية تعلن عن استدعاء سفيرها في مدريد 'فورا'

الخارجية الجزائرية تعلن عن استدعاء سفيرها في مدريد 'فورا'
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، عن استدعاء سفير البلاد في مدريد "فورا" للتشاور.

العالم-الجزائر

وجاء في بيان للخارجية "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات الإسبانية"، مضيفا أن "الجزائر تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت عن تغيير في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها لموقف الرباط علنا وللمرة الأولى.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقدمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

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الخارجية الجزائرية تعلن عن استدعاء سفيرها في مدريد 'فورا'