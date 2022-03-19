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وزير الخارجية العماني يامل باتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا على وجه السرعة

وزير الخارجية العماني يامل باتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا على وجه السرعة
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية العماني ، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا على وجه السرعة.

العالم - ايران
واجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم السبت محادثة هاتفية مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي ناقش خلالها الجانبان تطور العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين ، أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في مزيد من التطور للعلاقات الثنائية ، وأشاد بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطنة عمان في تسوية بعض القضايا ، بما في ذلك ملف السجناء الأمنيين.

بدوره اعرب وزير خارجية سلطنة عمان ، عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات وزير خارجية إيران بشأن القضايا المذكورة ، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.

كما أعرب بدر بن حمد البوسعيدي عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن سعيد خطيب زاده كان قد قدر في السابق دور عمان في هذا الصدد.

كما أجرى وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان محادثة هاتفية منذ فترة.

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