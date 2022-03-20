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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نعيم قاسم: لسنا مع الاستقواء بالخارج لتمرير الانقلاب ونؤمن بالحوار لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين لا الحوار الذي يتسلّح بالضغوطات الخارجية
نعيم قاسم: يجب أن يكون لبنان سيدًا على أرضه وأن نحرر ما تبقى ونحمي بلادنا من الاعتداءات الاسرائيلية
نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم: أميركا تريد سلب هوية لبنان القوي لكنها مع وجود الخط السيادي المقاوم فلن تتمكّن من تحقيق أهدافها
لافروف: روسيا كانت جاهزة للتعاون مع الغرب حتى في شكل تحالف ولسوء الحظ لم تنجح
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-03-2022
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الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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