الكاظمي يوجه بتعزيز الامن وتحسين العمل الخدمي في نينوى

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد، صباح اليوم، اجتماعاً بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، فضلاً عن عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة"، مبينا ان "الكاظمي استمع فيه إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".

واضاف ان "الكاظمي اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة"، موجهاً "باتخاذ الاستعدادات كافة، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".

وأكد الكاظمي "توجيهاته بالتزام السياقات الأمنية، وأن يكون أمن المواطن والأهالي في كلّ أرجاء المحافظة هو الأولوية القصوى".

ووجّه "بتعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية".

وفي سياق متصل ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ رؤساء الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، حضره عدد من السادة الوزراء ومحافظ نينوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "الاخير اطلع خلال الاجتماع على الواقع الخدمي والصحي للدوائر المحلية، فضلاً عن أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه العمل الخدمي، في سبيل تلبية احتياجات المحافظة، وتأهيل بناها التحتية".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام بكلّ الجوانب الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن، والتطرق إلى ضرورة إعمار فنادق محافظة نينوى والبنى التحتية؛ لأنها كانت وستكون وجهة سياحية مهمة من وجهات العراق".

وبحسب البيان، قال الكاظمي إنه "سعيد بالتواجد في الموصل الحدباء وهي تنفض غبار الإرهاب وداعش، وتعبر إلى مرحلة الإعمار والبناء"، مشددا على أن "المطلوب اليوم هو التعاون والتنسيق؛ من أجل النهوض بالمحافظة، وتسجيل تجربة ناجحة على مستوى العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية التخطيط المدروس للمشاريع الاستراتيجية في المحافظة، وأن تكون شاملة ومستوفية للشروط؛ كي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجّه الكاظمي بالاستماع إلى شكوى المواطن وتلبية احتياجاته، وهي الركن الأساس في العمل الخدمي، ووجّه الوزارات المعنية بتذليل العقبات أمام مشاريع المحافظة، وتقديم كلّ العون والتسهيلات لها.

وتابع البيان ان "الاجتماع حضره وزراء الزراعة والصناعة والصحة، ومحافظ نينوى.