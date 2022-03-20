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قراءات عن واقع امريكا في المنطقة

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "قلم رصاص"، مختارات من كتابات وابحاث وردت في مراكز أبحاث ومعاهد وصحف أمريكية وعربية شكلت قراءات في تاثيرات الحرب في اوكرانيا على منطقة الشرق الاوسط، وفي رايهم في السياسات الخارجية الايرانية في العام 2022.

العالم - قلم رصاص

ضيف الحلقة :

الباحث بالعلاقات الدولية ا.عهد خضور

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