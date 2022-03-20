الكاظمي يفتتح مستشفى تعليميا بالموصل ويشكر المرجعية على إنجازها

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح مستشفى البتول التعليمي في محافظة نينوى".

من جهتها، افادت "وكالة الانباء العراقية (واع)"، ان الكاظمي قال في كلمة له خلال افتتاحه مستشفى البتول التعليمي سعة 220 سريرا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل: "نقف اليوم بين أهلنا في الموصل الحبيبة، أم الربيعين لافتتاح هذا الصرح الصحّي الذي نفذته العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة، وهو ما يدل على تعاون العراقيين من أجل بنائهم بلدهم"، مقدماً الشكر إلى "مقام المرجعية العليا الرشيدة، والعتبة الحسينية المقدسة التي حققت هذا الصرح الصحي، إضافة إلى كل الجهود الخيرة التي بذلت الجهد والعطاء كي يتحول المستشفى إلى واقع يخدم أهالي المحافظة".

وأضاف "لكي نبني الدولة فإننا بحاجة إلى حماية كرامة المواطنين، والرعاية الصحية هي جزء من كرامة المواطن"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من مشاريع الصحة كانت متلكئة على مدى السنوات الماضية، إلّا أن الحكومة رغم الظروف نجحت في إعادة إحياء الكثير من المشاريع المتلكئة في ما يخص الصحة في محافظاتنا وبعموم العراق".

وتابع "من هذا الموقع ومن محافظة نينوى نبعث برسالة إلى كل القوى السياسية والوطنية العراقية، ونقول، إن هذه المدينة التي دمّرتها ظروف الحرب على داعش تستعيد حياتها وتتمكن من إحياء واقعها عبر المشاريع وورشة العمل الموجودة بالمحافظة"، لافتاً إلى أنه "بعد ستة أشهر من الانتخابات ؛ المطلوب من القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تعمل على تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها في خدمة المواطنين".

وشدد الكاظمي على "العمل سوية لإعادة الاعتبار لكل العراق، وأن نتوقف عند كل المحطات التي أدّت بنا إلى هذا الانسداد السياسي"، مشيرا الى أهمية "اعادة النظر وأن نحيي لجنة إعادة كتابة الدستور وتصحيح الكثير من النقاط التي كانت عائقاً في بناء العراق".

وأكد "العمل سوية بروح الفريق الواحد كعراقيين، فليس لنا من خيار سوى العراق، ويجب أن نخدمه"، موضحاً: "اننا اليوم إزاء أنموذج من التعاون بين العتبة الحسينية ووزارة الصحة ومحافظة نينوى، أنموذج يثبت أن العراقيين بإمكانهم أن يتجاوزوا الكثير من الأزمات في بناء بلدهم".

وذكر، أنَّ "العالم يمرُّ بظروف صعبة ومعقدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وصعود أسعار المواد الغذائية التي صعدت في بعض الحالات بنسب مضاعفة، ولكن رغم عدم وجود موازنة فإن الحكومة اتخذت قرارات لدعم المواطن، وللسيطرة على الأسعار، وأوقفنا الجمارك والضرائب وبعض الرسوم كي لا يتأثر المواطن من تبعات تصاعد الأسعار".

وأكد، الكاظمي "يتحتم العمل بكل قوّة على تشكيل حكومة تقوم بواجباتها واستحقاقاتها، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة استحقاقات"، مبيناً، أنَّ "هذه الحكومة نجحت بحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار، عبر إجراءات إصلاحية عدَّة".

وذكر: "إننا قدمنا رؤية للإصلاح الاقتصادي ونتمنى على الحكومة المقبلة أن تتبنى الورقة البيضاء التي أكدت كل المنظمات الاقتصادية العالمية أهميتها وجديتها في الإصلاح"، مشدداً على "القوى السياسية الانتباه من خطر التراخي، والتفكير بالناس وكرامتهم؛ لكي نعمل على خدمتهم".

وقدم الكاظمي الشكر لـ"أبناء المحافظة على صبرهم في التعاطي مع التحديات".