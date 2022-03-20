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زيلنسكي: انا جاهز لعقد محادثات مع بوتين

زيلنسكي: انا جاهز لعقد محادثات مع بوتين
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية جاءت لإبادتنا  لكن علينا اغتنام أي فرصة للتفاوض حسب تعبيره.

العالم - اوروبا

وقال الرئيس الأوكراني في حديث "لسي إن إن": انا جاهز لعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكنت مستعدا لذلك منذ عامين.

من جانبها قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن المفاوضات التي يحاول الرئيس الأوكراني عقدها مهمة ونحن ندعمها إن المفاوضات تبدو كأنها من جانب واحد لأن الروس لم يبدوا أي إمكانية لحل النزاع عبر حل دبلوماسي.

وأكدت توماس غرينفيلد الى ان المفاوضات تبدو كأنها من جانب واحد لأن الروس لم يبدوا أي إمكانية لحل النزاع عبر حل دبلوماسي.

واشارت غرينفيلد الى ان قبل بدء العملية العسكرية في اوكرانيا حاولنا التوصل إلى حل دبلوماسي لكن الروس لم يستجيبوا.

وقالت غرينفيلد: "ما زلنا نأمل أن تؤدي الجهود الأوكرانية إلى إنهاء هذه الحرب".

وأعلنت لأمم المتحدة عن مقتل 902 من المدنيين وإصابة 1459 في أوكرانيا منذ منتصف ليل أمس.

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