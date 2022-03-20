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وفاة رجلين في سريلانكا أثناء انتظارهما في طوابير الوقود

وفاة رجلين في سريلانكا أثناء انتظارهما في طوابير الوقود
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، أن رجلين انهارا وتوفيا أثناء انتظارهما في طوابير طويلة لتأمين احتياجاتهما من الوقود، وسط ارتفاع حاد في الأسعار أدى إلى تضخم قياسي في البلاد.‏

العالم - اسيا الباسفيك

وحسب ما افادت "رويترز" بان المتحدث باسم الشرطة قال إن، نالين تلدوا، في العاصمة التجارية كولومبو، إن الرجلين وهم في السبعينات من عمرهما، لقيا حتفهما أثناء انتظارهما للحصول على البنزين وزيت الكيروسين، في مناطق مختلفة من البلاد، وفقا لوكالة .

وأشار تلدوا إلى أن أحد الرجلين كان يعمل سائقا، ويبلغ من العمر 70 عاما، وكان مريضا بالسكر والقلب، بينما كان الآخر يبلغ من العمر 72 عاما، وكلاهما كانا ينتظران في الطابور لمدة 4 ساعات للحصول على الوقود.

وقال رئيس نقابة موظفي البترول العامة، أشوكا رانولا، إن سريلانكا علّقت اليوم الأحد العمليات في مصفاة الوقود الوحيدة لديها، وذلك بعد نفاد مخزونات النفط الخام.

ومنذ أسابيع، كان الناس في سريلانكا يصطفون في الطوابير عند مضخات الوقود، وغالبا لساعات، كما أن البلاد كانت تعاني من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

وزاد استخدام زيت الكيروسين في سريلانكا، بعد أن بدأت الأسر ذات الدخل المنخفض في الابتعاد عن غاز الطهي، نتيجة ارتفاع الأسعار.

وتكافح سريلانكا لإيجاد دولارات لسداد شحنات الوقود، التي أصبحت الباهظة الثمن منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى 2.31 مليار دولار في الشهر الماضي.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية أن معدل التضخم في سريلانكا في فبراير بلغ 15.1 بالمئة، من بين أعلى المعدلات في آسيا، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى 25.7 بالمئة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قام البنك المركزي السريلانكي بتعويم الروبية، مما تسبب في انخفاض العملة بأكثر من 30 بالمئة، لتتداول عند حوالي 275 روبية لكل دولار أمريكي.

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