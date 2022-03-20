الرئيس الشيشاني يكشف عن غنائم عسكرية اوكرانية

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وأظهر المقطع المنشور قاديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا.

وبحسب قاديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.

وقام قاديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.