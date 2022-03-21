القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح في ماريوبول

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الحرس الوطني الروسي يعلن أسر عدد من القياديين القوميين أثناء معارك في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا

وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا": "ليس هناك حديث عن أي استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".

وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد: "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".