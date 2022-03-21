الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح في ماريوبول

القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح في ماريوبول
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.

العالم - أوروبا

الحرس الوطني الروسي يعلن أسر عدد من القياديين القوميين أثناء معارك في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا

وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا": "ليس هناك حديث عن أي استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".

وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد: "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".

تصنيف :

روابط ذات صلة

باريس تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

موسكو تسمح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بشرط واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النشرة: تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني

القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح في ماريوبول

باريس تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

موسكو تسمح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بشرط واحد

مدربون من الجزائر و الأردن يقاطعون دورة دولية في البحرين رفضا للتطبيع

المجلس السياسي الأعلى: اليمن مع السلام الحقيقي ويرفض الاستسلام