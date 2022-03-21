الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تسوية أوضاع عشرات السوريين في محافظة الرقة

تسوية أوضاع عشرات السوريين في محافظة الرقة
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

انضم عشرات المطلوبين إلى عملية التسوية في دير الزور والرقة وذلك وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة لإعادة من ضل عن طريق الصواب إلى كنفها.

العالم - سوريا

وذكر مراسل سانا من مركز صالة العامل بمدينة دير الزور أن “عملية التسوية متواصلة وسط إقبال جيد من المشمولين بها وتسهيلات من قبل اللجان المختصة وتعاون من قبل الأهالي والوجهاء لضمان وصول جميع المطلوبين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم وحياتهم الطبيعية بين ذويهم”.

وبين عدد من الذين سويت أوضاعهم في تصريحات للمراسل أنهم “يشعرون بالارتياح الكبير لعودتهم إلى الطريق الصحيح وممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم وبين رفاقهم في الجيش” مؤكدين وجود العشرات من الأشخاص الذين يرغبون بالوصول إلى مركز التسوية ويعملون على كسر العراقيل والمعوقات التي تمنعهم من ذلك بالتعاون مع الوجهاء والجهات المعنية.

ومن بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي أكد مراسل سانا أن لجنة التسوية استقبلت اليوم عدداً من المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم وسط ارتياح كبير وتسهيلات في الإجراءات والمهل التي تم منحها للمتخلفين عن خدمة العلم والفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية.

وتمت تسوية أوضاع الآلاف من الأشخاص خلال عمليات التسوية في درعا وحلب ودير الزور وريف دمشق والرقة وعادوا جميعهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم ومنهم إلى صفوف الجيش العربي السوري لإكمال الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

روابط ذات صلة

صحفي مقرّب من السعودية: قدر سوريا العودة لأسرتها

الرئيس الاسد يلتقي المشاركين في المؤتمر الكنسي الدولي

الجنرال الاميركي 'ماكنزي': قواتنا باتت معرضة للخطر في سوريا والعراق

طرد 6 مدرعات للاحتلال الاميركي بالحسكة وهلاك العديد من ارهابيي 'داعش' بحمص

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية

شاهد بالفيديو.. قائد الثورة: العام المنصرم شهد اعتراف الأمريكيين بهزيمتهم تجاه إيران

تسوية أوضاع عشرات السوريين في محافظة الرقة

النشرة: تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني

القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح في ماريوبول

باريس تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو