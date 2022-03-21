تسوية أوضاع عشرات السوريين في محافظة الرقة

العالم - سوريا

وذكر مراسل سانا من مركز صالة العامل بمدينة دير الزور أن “عملية التسوية متواصلة وسط إقبال جيد من المشمولين بها وتسهيلات من قبل اللجان المختصة وتعاون من قبل الأهالي والوجهاء لضمان وصول جميع المطلوبين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم وحياتهم الطبيعية بين ذويهم”.

وبين عدد من الذين سويت أوضاعهم في تصريحات للمراسل أنهم “يشعرون بالارتياح الكبير لعودتهم إلى الطريق الصحيح وممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم وبين رفاقهم في الجيش” مؤكدين وجود العشرات من الأشخاص الذين يرغبون بالوصول إلى مركز التسوية ويعملون على كسر العراقيل والمعوقات التي تمنعهم من ذلك بالتعاون مع الوجهاء والجهات المعنية.

ومن بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي أكد مراسل سانا أن لجنة التسوية استقبلت اليوم عدداً من المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم وسط ارتياح كبير وتسهيلات في الإجراءات والمهل التي تم منحها للمتخلفين عن خدمة العلم والفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية.

وتمت تسوية أوضاع الآلاف من الأشخاص خلال عمليات التسوية في درعا وحلب ودير الزور وريف دمشق والرقة وعادوا جميعهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم ومنهم إلى صفوف الجيش العربي السوري لإكمال الخدمة الإلزامية والاحتياطية.