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مقتدى الصدر يوجه دعوة للنواب بشأن تشكيل الحكومة

مقتدى الصدر يوجه دعوة للنواب بشأن تشكيل الحكومة
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، فيما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

العالم - العراق

وأدناه نص التغريدة:

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