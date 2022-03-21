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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مقتدى الصدر يوجه دعوة للنواب بشأن تشكيل الحكومة
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش
اكد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، فيما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.
العالم - العراق
وأدناه نص التغريدة:
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
التيار الصدري
مقتدى الصدر
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