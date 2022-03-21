مقتل عشرات الجنود الاوكرانيين والاجانب والكرملين يهدد اوروبا بضربة شديدة

خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية قالت انها سيطرت على قواعد عسكرية في ضواحي كييف وقصفت اربعة واربعين هدفا عسكريا أوكرانيا، مشيرة الى استهداف منشاة عسكرية في ضواحي ريفنو شمال غرب اوكرانيا بصواريخ كروز عالية الدقة ما اسفر عن مقتل عشرات الجنود الاوكرانيين والاجانب.

في المقابل، افادت وزارة الدفاع البريطانية بتوقف تقدم القوات الروسية باتجاه كييف من ناحية الشمال الشرقي، وقالت ان الجزء الأكبر منها لا يزال على بعد أكثر من خمسة وعشرين كيلومترا من وسط المدينة، مشيرة الى ان القتال العنيف مستمر شمالي كييف.



اما في مدينة ماريوبول المحاصرة لم تؤت الجهود ثمارها بعد لايصال المساعدات الانسانية. نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت انه تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح ثمانية ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة لكن ليس من بينها مدينة ماريوبول. كما اعلنت رفض كييف مطالب موسكو بتسليم المدينة مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، وقالت إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة.

على مستوى الحراك الدبلوماسي، اعلنت الرئاسة الأوكرانية استئناف المفاوضات مع روسيا وذلك عبر الاتصال المرئي، فيما جدد الرئيس فلودومير زيلينسكي استعداده للحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أنه بدون مفاوضات لن تتوقف الحرب.

غير ان الكرملين قال الا قمة بين الرئيسين قبل إحراز تقدم جوهري، مشيرا الى ان محادثات السلام مع أوكرانيا لا تحقق تقدما كبيرا كما ينبغي، فيما حذر أوروبا من انها ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي وذلك قبيل اجتماع لوزارء الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبية للبحث في هذا المجال.

