استمرار التسوية في دير الزور والرقة واستأنفها غداً بريف حلب

العالم - سوريا

وذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم لسانا أن التسوية تتم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات في ظل التسهيلات التي وفرتها الجهات المختصة بالتعاون مع لجان التسوية والوجهاء في مختلف المناطق من خلال تواصلهم مع الأهالي لتسهيل وترتيب وصول المطلوبين الراغبين بالتسوية الى المراكز الخاصة بها بأسهل الطرق.

وأشار أحمد العايد إلى أنه قام بإجراء التسوية لأنه فار من الخدمة الإلزامية ليعود إلى صفوف الجيش السوري فيما بين سعد جدعان أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وأجرى التسوية للالتحاق بالجيش وممارسة حياته بشكل اعتيادي.

كما أعرب مروان العليان عن سعادته بالعودة إلى أهله وأرضه بعد أن أمضى عدة سنوات بعيداً عنهما داعياً كل من غرر به للالتحاق بهذه التسوية التي تطوي صفحة الماضي فيما نوه محمد القاسم ومهران السهو بالإجراءات الميسرة والمعاملة الحسنة من قبل القائمين على التسوية.

يذكر ان لجان التسوية في مركزي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أعلنت أمس واليوم عطلة في المركزين على أن تستأنف عمليات التسوية غداً كالمعتاد.