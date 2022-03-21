الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

استمرار التسوية في دير الزور والرقة واستأنفها غداً بريف حلب

استمرار التسوية في دير الزور والرقة واستأنفها غداً بريف حلب
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

تواصلت في مركز التسوية بصالة العامل في مدينة دير الزور وبلدة السبخة بريف الرقة في سوريا التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظتين والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية فيما ستتواصل التسوية في ريف حلب غداً بعد توقف لثلاثة أيام بسبب العطلة.

العالم - سوريا

وذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم لسانا أن التسوية تتم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات في ظل التسهيلات التي وفرتها الجهات المختصة بالتعاون مع لجان التسوية والوجهاء في مختلف المناطق من خلال تواصلهم مع الأهالي لتسهيل وترتيب وصول المطلوبين الراغبين بالتسوية الى المراكز الخاصة بها بأسهل الطرق.

وأشار أحمد العايد إلى أنه قام بإجراء التسوية لأنه فار من الخدمة الإلزامية ليعود إلى صفوف الجيش السوري فيما بين سعد جدعان أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وأجرى التسوية للالتحاق بالجيش وممارسة حياته بشكل اعتيادي.

كما أعرب مروان العليان عن سعادته بالعودة إلى أهله وأرضه بعد أن أمضى عدة سنوات بعيداً عنهما داعياً كل من غرر به للالتحاق بهذه التسوية التي تطوي صفحة الماضي فيما نوه محمد القاسم ومهران السهو بالإجراءات الميسرة والمعاملة الحسنة من قبل القائمين على التسوية.

يذكر ان لجان التسوية في مركزي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أعلنت أمس واليوم عطلة في المركزين على أن تستأنف عمليات التسوية غداً كالمعتاد.

روابط ذات صلة

تسوية أوضاع عشرات السوريين في محافظة الرقة

سوريا.. انضمام عشرات المطلوبين يومياً إلى التسوية في ريف حلب

وسط إقبال جيد.. تواصل التسويات في حلب والرقة ودير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا: لا يمكننا ان نستغني عن النفط الروسي

جمعية نشطاء الثقافة والفنون واعلام الثورة الإسلامية: يجب على وسائل الاعلام الاسلامية التصدي للاعلام الغربي المخادع

أرمينيا: خسائرنا جراء الحرب في قره باغ عام 2020 بلغت 3822 شخصا

عضو بدولة القانون يرد على تغريدة السيد مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة

محكمة أردنية تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

سلطنة عُمان تقرر رفع الطاقة القصوى لإنتاج النفط الخام لتصل إلى هذا الرقم