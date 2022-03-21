بينيت يصل إلى مصر في زيارة غير معلنة

العالم - كيان الاحتلال

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يلتقي بينيت خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذا سيكون ثاني لقاء بين الجانبين خلال 6 أشهر.

وكان بينيت والسيسي عقدا لقاء في سبتمبر الماضي، خلال أول زيارة رسمية وعلنية لرئيس وزراء "إسرائيلي" لمصر في العقد الماضي.

وكان مكتب بينيت أعلن الأسبوع الماضي عن تدشين أول خط طيران من مطار بن غوريون إلى مدينة شرم الشيخ في مصر الشهر المقبل، و"ذلك تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بشأن توسيع الرحلات الجوية المباشرة".