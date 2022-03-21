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إنهيار قطاع التعليم في السودان عقب الإنقلاب العسكري

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت القوات العسكرية ميدان شروني وسط الخرطوم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مليونية 'رد الكرامة للمعلم' السوداني ومنعها من التوجه نحو القصر الرئاسي.

العالم - خاص بالعالم

التظاهرات جاءت ردا لإهانة العسكر لمجموعة من المعلمين في دارفور غربي السودان.

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