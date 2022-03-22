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بايدن يحذر من هجوم إلكتروني روسي ضد أميركا

بايدن يحذر من هجوم إلكتروني روسي ضد أميركا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، إن إدارته تعمل على تحسين الأمن السيبراني لـ الولايات المتحدة استعدادًا لهجوم إلكتروني محتمل من روسيا.

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن في بيان "لقد حذرت سابقًا من احتمال قيام روسيا بنشاط إلكتروني ضار ضد الولايات المتحدة، ردا على العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضناها على روسيا جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا".

واستنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية المتطورة التي تفيد بأن روسيا "تستكشف خياراتها للهجمات الإلكترونية المحتملة"، ستواصل إدارة بايدن الجهود لتعزيز الدفاع الإلكتروني الوطني وإنشاء شراكات ومبادرات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن السيبراني.

وقال بايدن، إن الحكومة الفيدرالية تعمل مع شركاء من القطاع الخاص، كما حث مالكي ومشغلي البنية التحتية الحيوية على تسريع الجهود لإغلاق أبوابهم الرقمية و تعزيز الدفاعات الإلكترونية على الفور.

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بايدن يحذر من هجوم إلكتروني روسي ضد أميركا

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