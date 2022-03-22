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الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في بغداد لمناقشة رسالة الصدر

الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في بغداد لمناقشة رسالة الصدر
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بانعقاد اجتماع للإطار التنسيقي في بغداد بالعراق لمناقشة رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أن الاجتماع أكد على استمرار الحوار مع باقي الكتل السياسية.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس التيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ناقش رسالة الصدر التي تم توجيهها للنواب المستقلين بخصوص حضور جلسة السبت، اضافة الى مناقشة حضور نواب الاطار لجلسة إنتخاب الرئيس يوم السبت المقبل".

وأضاف المصدر أنه "تم التأكيد على استمرار الحوار مع باقي الكتل السياسية وخصوصا التيار الصدري والتشديد على اهمية تجاوز الازمة وتغليب المصالح العليا للشعب العراقي".

وكان الصدر، قد خاطب عبر تغريدة على موقع تويتر، النواب المستقلين في مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إياهم إلى "تشكيل حكومة أغلبية وطنية"، متعهداً بـ"فسح مساحة لهم لإدارة البلد".

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الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في بغداد لمناقشة رسالة الصدر

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