لقاء بين محمد بن سلمان وعبدالفتاح البرهان في الرياض

العالم - ليبيا

وبحسب ما نقلت "السودان للانباء" أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين .

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالدعم المتواصل الذي ظلت المملكة العربية السعودية تقدمه للسودان لتحقيق الاستقرار والسلام، ودعمها الدائم للسودان في المحافل الإقليمية والدولية مشيراً إلى أزلية ومتانة العلاقات السودانية السعودية حسب تعبيره.

وقدم عبدالفتاح البرهان شرحاً عن التطورات السياسية في السودان، فيما أكد بن سلمان جاهزية صندوق الاستثمار السعودي للاستثمار المفتوح في السودان في كافة المجالات. وأمن الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون في مجال أمن البحر الأحمر والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات.