أمریکا توسع حظر السفر على مسؤولين صينيين

العالم - أسيا والباسفيك

وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في بيان لها إنها “منعت المستهدفين من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب مشاركتهم في حملات قمع ضد حرية التعبير والدين في الصين وخارجها”، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس" ، اليوم الثلاثاء.

ولم تحدد الوزارة المسؤولين الذين سيخضعون للحظر الموسع، كما لم تذكر عدد المسؤولين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له إن العقوبات يتم تطبيقها على المسؤولين الصينيين “الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن سياسات أو أفعال تهدف إلى قمع الممارسين الدينيين والروحيين وأفراد الأقليات العرقية والمنشقين، أو متواطئين فيها، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمي العمل ومنظمي المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين في الصين وخارجها”.

وأضاف أن واشنطن “ترفض الجهود التي يبذلها المسؤولون (الصينيون) لمضايقة أعضاء الأقليات العرقية والدينية، وترهيبهم، ومراقبتهم، واختطافهم، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الأمان في الخارج، والمواطنين الأمريكيين، الذين يتحدثون نيابة عن هذه الفئات الضعيفة من السكان”.

وتابع: “نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وسنواصل استخدام جميع التدابير الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز المساءلة”.