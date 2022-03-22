أمريكا: روسيا تعزز نشاط سفنها شمالي البحر الأسود

العالم - الأميركيتان

وقال مسؤول أمريكي كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في حديث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا لديها أكثر من 12 سفينة حربية في شمال البحر الأسود، بعضها شارك في قصف مدينة "أوديسا" الأوكرانية.

وأفاد المسؤول الأمريكي أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا النشاط البحري علامة على هجوم برمائي "وشيك" على المدينة.

وأضاف: "في هذه المرحلة، سيكون من الخطأ الاستنتاج أن هذا مؤشر بطريقة ما على أن أوديسا تتعرض لتهديد وشيك بهجوم برمائي، إلا أننا شهدنا نشاطاً متزايداً من قبل مقاتلي البر الروس شمال البحر الأسود".

وكشف المسؤول أن روسيا أطلقت حوالي 1100 صاروخ في قرابة شهر واحد منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأشار المسؤول إلى أنه خلال 26 يوماً منذ بدء العملية العسكرية الروسية، لم تتمكن القوات الروسية من الاستيلاء إلا على "عدد قليل" من المراكز السكانية الرئيسية، بما في ذلك ميليتوبول، وبيرديانسك، وخرسون.

واختتم المسؤول حديثه بالقول "ليس لديهم (لم يسيطروا على) كييف ولا خاركيف ولا ماريوبول.. لم يحققوا أي شيء فيما يتعلق بأهدافهم، ليتمكنوا من احتلال أوكرانيا والسيطرة عليها".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".