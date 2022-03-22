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بالفيديو.. الغرب يمارس حرب اكاذيب اعلامية ضد روسيا

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقال الخبير الاستراتيجي نضال المهنا ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول ان ترفع من منسوب الحرب الدعائية والاعلامية وحرب الاكاذيب الى اقصى درجاتها.

العالم – خاص بالعالم

واضاف نضال المهنا ان الولايات المتحدة تفرض وجهة نظر واحدة على وسائل الاعلام وان تحرم اي طريقة لسماع وجهة النظر الروسية وتحولت وسائل الاعلام للتحريض على القتل لان هذه المعركة بالنسبة لامريكا هي معركة حياة او موت.

واكد الخبير الاستراتيجي ان الجانب الروسي قدم وثائق تثبت بان الولايات المتحدة الامريكية من خلال المخابر البيولوجية الموجودة في اوكرانيا ومناطق اخرى من العالم تشكل تهديد حقيقي لاوكرانيا وروسيا وللامن والسلم الدوليين.

واشار نضال المهنا ان الولايات المتحدة الامريكية للتهرب من مسؤوليتها هذه تحاول اطلاق حملة من التضليل لتتهم روسيا بالتخطيط لاستخدام الاسلحة البيولوجية.

وشدد الخبير الاستراتيجي على محاولة القوى الغربية ان تستحضر هذا السلاح وتستخدمه في حدود معينة كما فعلت في سوريا واتهمت الدولة السورية بذلك لشيطنة الحكومة السورية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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