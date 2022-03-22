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شاهد.. احتفال ملايين الايرانيين بالنوروز في مشهد المقدسة

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعد عامين من الغاء الاحتفالات الجماهيرية، احتشد الملايين من الإيرانيين في مدينة مشهد المقدسة، حيث حرم الإمام الرضا عليه السلام، احتفاء ببداية القرن الشمسي الخامس عشر.

العالم - ايران

على رنين النقارة قرع الطبول التقليدية احتفل آلاف الايرانيين بحلول القرن الشمسي الجديد الخامس عشر وبدء عيد النوروز في مرقد الامام الرضا ليسعوا الى مليون متر مربع.

النوروز وهي كلمة تعني اليوم الجديد هو العيد الذي يحتفل الايرانيون به وفق طقوس تراثية بقدوم موسم الربيع في الواحد والعشرين من اذار/ مارس من كل عام ومباركة عامهم الجديد.

وتمثل مدينة مشهد الوجهة السياحية الاولى في عطلة رأس السنة الشمسية حيث انها مدينة دينية ومقدسة وتتمتع بطبيعة خلابة ومرافق سياحية كبيرة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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