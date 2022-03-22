الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 الفا..

فضل الله: نناقش أرقاما شبه وهمية على أوراق الحكومة

فضل الله: نناقش أرقاما شبه وهمية على أوراق الحكومة
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مستهل اجتماع لجنة المال لمناقشة الموازنة العامة “نحن نناقش أرقاما شبه وهمية على ورق الحكومة".

العالم- لبنان

واوضح فضل الله ان ذلك يأتي في وقت ارتفع فيه سعر الدولار إلى 24 الفا وتنكة البنزين إلى 441 الفا والمازوت 445 الفا، والمصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني، والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط”.

وسأل فضل الله: هل يحق للمصارف الإضراب، وهل يتواطأ معها المصرف المركزي؟ هناك قوانين يتم تجاهلها، وللتذكير المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتال كونترول، لإبقاء تحكمها واستنسابيتها”.

وأشار الى أن “الحكومة ممثلة في هذا الاجتماع بوزارة الداخلية ومديرياتها، وهي لا تستطيع أن تقول لا تستطيع فعل شيء لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية”.

روابط ذات صلة

فضل الله: 'الحزب' يتصدّى للأزمة بما لديه من إمكانات وقدرات ..

كتلة الوفاء اللبنانية ترفض اعتماد سعر الصرف الجديد

فضل الله: القضاء تجاهل 2500 وثيقة فساد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

المالكي يحسم موقف الإطار التنسيقي من اعادة الانتخابات

245 مستوطنا وعنصرا أمنيا يقتحمون باحات المسجد الاقصى

بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 الفا.. فضل الله: نناقش أرقاما شبه وهمية على أوراق الحكومة

الرئيس عون.. لحفظ الحقوق: عند تحرير اراضي لبنان وسوريا المحتلة يمكن الانطلاق بمفاوضات سلام

جراء استمرار الحصار.. قطاعات اليمن الخدمية تحذر من توقف خدماتها