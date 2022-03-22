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خارجية العراق: الانتصار على 'داعش' جعل العالم امنا

خارجية العراق: الانتصار على 'داعش' جعل العالم امنا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، أن العراق والعالم أصبحا أكثر أمناً بعد الانتصارات على تنظيم "داعش" الارهابي.

العالم - العراق

وقال حسين في كلمته بمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن "العراق حقق انتصارات على داعش أثبتت الهوية التعددية الديمقراطية للبلاد".

واضاف ان "العراق والعالم أصبحا أكثر أمناً بعد هذه الانتصارات التاريخية"، مؤكدا "أهمية تضافر الجهود لمحاربة جميع أشكال التمييز".

وشدد وزير الخارجية على "ضرورة العمل لتفعيل وتنفيذ جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية وضعت بقمة أولوياتها إعادة بناء المدن المحررة وإعادة النازحين".

وتابع، "نهيب دول المنظمة والمجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعادة الآثار العراقية"، مشيرا الى ان "حكومة العراق تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة مع دول العالم".

ولفت الى ان "العراق قدم العديد من المبادرات لتجسير الخلافات وحل المشاكل بين دول المنظمة"، مؤكدا "مواقف العراق الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية".

وختم حسين بالقول، "على التزام العراق بالتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز الشراكة".

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