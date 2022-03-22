الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

22 إصابة وإغلاق طرق خلال مواجهات بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة

22 إصابة وإغلاق طرق خلال مواجهات بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في محيط مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: أن "طواقمها تعاملت مع 22 إصابة في الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا خلال المواجهات، وقدمت لهم العلاج ميدانيا".

وقالت وكالة "قدس برس": إن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان خلال المواجهات، وأغلقت حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة".

وأوضحت: أن "العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا برفقة الجرافات محيط مخيم قلنديا، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم منازل ومحال تجارية".

يُشار إلى: أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف من نشاطاته الاستيطانية، عبر تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية، والتي شملت 317 منشأة خلال عام 2021، بزعم "البناء غير المرخص"، وفق مصادر فلسطينية.

روابط ذات صلة

رام الله.. مواجهات عنيفة بعد فشل الاحتلال باعتقال أسير محرر

الكشف عن إصابة 12 جنديًّا إسرائيليًّا خلال اقتحام مخيم قلنديا

مواجهات واصابات مع قوات الاحتلال في الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. حرب اوكرانيا والتصعيد الامريكي ضد روسيا

استشهاد امرأتين وإصابة رجل في غارات للعدوان السعودي بالجوف

22 إصابة وإغلاق طرق خلال مواجهات بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة

تأكيد تونسي باكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات

رابطة تدين انتخاب ديختر في لجنة مكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني

بالفيديو.. وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار أزمة المشتقات النفطية في اليمن