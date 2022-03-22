بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية بما يضمن وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية".

وفي 10 شباط/ فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.