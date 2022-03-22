مظاهرات في السودان للمطالبة بحكم مدني كامل

العالم - السودان

ووفق شهود عيان، شمل الإغلاق شوارع رئيسة في الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب) بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وجاء الإغلاق بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" في إطار التصعيد للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وطالبت القيادات الميدانية في "لجان المقاومة"، عبر فيديوهات نشرتها في صفحاتها الرسمية، المحتجين بعدم حراسة المتاريس (الحواجز) تفاديا للاشتباك مع القوات الأمنية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم إن إجمالي الإصابات في مظاهرات أمس الاثنين، في العاصمة الخرطوم ومدينة مدني (وسط)، بلغ 173 إصابة.

وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 89 فردا، حسب لجنة أطباء السودان.

وتوجّه الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى السعودية أمس الاثنين لإجراء محادثات بعد زيارة قام بها في وقت سابق من مارس/آذار الجاري إلى الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

يواجه السودانيون وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية، مما انعكس على الأسعار التي ارتفعت بشكل هائل.

ودعت تنسيقيات معارضة للحكم العسكري في السودان للمشاركة في مظاهرة مليونية اليوم الاثنين قالت إنها ستتجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، يأتي ذلك بعد مظاهرات ليلية شهدتها مدن أخرى أمس الأحد.