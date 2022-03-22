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افغانستان
باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عبرية:تخبط حاد في داخل المؤسسة الأمنية وتركزت الجهود الأمنية على القدس والضفة ونسوا بأن الفلسطينيين يفاجئوننا دوما من حيث لا نتوقع
الجهاد الإسلامي الفلسطيني: نشيد بعملية بئر السبع البطولية ونؤكد أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال
مصادر عبرية: الشرطة تضع حواجز على مداخل مدينة بئر السبع
مراسل العالم: رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت ووزير الأمن الداخلي بارليف ومفتش الشرطة شبتاي يجرون الآن مشاورات أمنية بعد عملية بئر السبع
مصادر الاحتلال : بالنسبة للشرطة فإن عملية بئر السبع بمثابة كابوس تحقق فعليا
مراسلة العالم:توزيع الحلوى في شوارع مدينة غزة ابتهاجا بعملية مدينة بئر السبع المحتلة
مراسلة العالم:منفذ عملية الطعن في بئر السبع هو الأسير المحرر محمد أبو القيعان من سكان حورة في النقب وأفرج عنه مؤخراً
لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية الطعن البطولية في مدينة بئر السبع ونعتبرها الرد والطريق الوحيد لكنس الاحتلال ومواجهة جرائمه
المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: نوجه التحية لمنفذ العملية البطولية في بئر السبع المحتلة ونؤكد أن معركتنا مع الاحتلال لن تتوقف
إعلام الاحتلال الاسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس والطعن في بئر السبع إلى قتيلين بعد مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها بجروح حرجة
مصادر الاحتلال : بالنسبة للشرطة فإن عملية بئر السبع بمثابة كابوس تحقق فعليا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
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