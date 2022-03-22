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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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نبض السوشيال
مصادر فلسطينية: قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم منزل الشهيد محمد غالب ابو القيعان في حورة بالنقب
مصادر عبرية: عملية بئر السبع هي الأقوى منذ 5 سنوات
مصادر عبرية: عملية بئر السبع هي الأقوى منذ 5 سنوات
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية بئر السبع البطولية تأتي في سياق الرد الشعبي على هجمات الارهاب الصهيوني
مراسل العالم : جهاز الأمن الداخلي للاحتلال يعلن وجود مخاوف من اشتباكات الليلة في بئر السبع بين المستوطنين والفلسطينيين
مصادر عبرية:تخبط حاد في داخل المؤسسة الأمنية وتركزت الجهود الأمنية على القدس والضفة ونسوا بأن الفلسطينيين يفاجئوننا دوما من حيث لا نتوقع
الجهاد الإسلامي الفلسطيني: نشيد بعملية بئر السبع البطولية ونؤكد أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال
مصادر عبرية: الشرطة تضع حواجز على مداخل مدينة بئر السبع
مراسل العالم: رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت ووزير الأمن الداخلي بارليف ومفتش الشرطة شبتاي يجرون الآن مشاورات أمنية بعد عملية بئر السبع
مصادر الاحتلال : بالنسبة للشرطة فإن عملية بئر السبع بمثابة كابوس تحقق فعليا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-03-2022
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الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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