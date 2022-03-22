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محمد حمادة عن (حماس): عملية بئر السبع تقطع يد التهويد بالنقب المحتل

محمد حمادة عن (حماس): عملية بئر السبع تقطع يد التهويد بالنقب المحتل
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية بئر السبع البطولية تقطع يد الاحتلال عن الاستمرار في مخطط التهجير والتهويد بالنقب المحتل.

العالم- فلسطين

وأضاف حمادة في تصريح صحفي: أن منفذ العملية البطل محمد أبو القيعان ضرب نموذجاً عظيماً في البطولية والتضحية.

وأوضح حمادة: أن العملية تبعث رسالة واضحة بأن ما تقوله المقاومة بات حقيقية، وأن كل عدوان وتغول من الاحتلال لن يمر بهدوء وسيواجهه شعبنا.

وأضاف: أن عملية بئر السبع جاءت بعد أن ظن الاحتلال بأنه يستطيع تهجير أهلنا في النقب بصمت، وشدد على أن الرد من قلب النقب يؤكد بأن فكرة المقاومة متجذرة في الشعب الفلسطيني، وأنه قادر على المقاومة في أي وقت.

وأكد: أن هذه العملية سيكون لها ما بعدها وأن تمادي الاحتلال سيعود عليه بالوبال، لأن الشعب الفلسطيني جاهز لتلقين الاحتلال الدروس.

ونبَّه حمادة إلى أن العمليات التي ينفذها أهالي الداخل المحتل أشد إيلاما وأكثر خطراً على العدو، وأردف: أن عملية بئر السبع تؤكد أن الساحة واحدة وأن سيف القدس نموذج رائع يتكرر، وهي رسالة للاحتلال بأن كل فلسطين وأن الفلسطينيين جاهزون لمواجهة المحتل ومواصلة طريق المقاومة والتحرير.

وأضاف: "لا تنازل عن فكرة التحرير والمقاومة وأي عدوان على الاحتلال سيواجه بردود خاصة".

وقتل مساء اليوم الثلاثاء أربعة مستوطنين في عملية دهس وطعن بطولية بمدينة بئر السبع المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية من الداخل المحتل: أنَّ منفذ العملية هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان بلدة حورة في النقب المحتل.

وأبو القيعان، من مواليد 1988 قضى حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، وكان مدرسا للمرحلة الثانوية.

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محمد حمادة عن (حماس): عملية بئر السبع تقطع يد التهويد بالنقب المحتل

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