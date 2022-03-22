تواصل فرار الآلاف من أعمال العنف في شمال موزمبيق

العالم - أفريقيا

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس شيشيركوف - خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بجنيف - "إن سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة غير الحكومية بين يناير ومنتصف مارس، أدت إلى نزوح حوالي 24 ألف شخص داخل منطقة نانجادي، وهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخدمات حماية عاجلة".

وأكد أن المنظمة الدولية تعمل على تقديم المساعدة للفارين، لافتا إلى أنه لاتزال هناك فجوات كبيرة، خاصة ما يتعلق بتوفير الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل وكبار السن، إضافة إلى ازدحام منطقة مويدا بالنازحين، حيث تستضيف أكثر من 134 ألف شخص.

وأشار إلى أن الأمن مازال هشا في بعض أجزاء من شمال موزمبيق برغم مرور عام على شن جماعات مسلحة هجمات كبيرة في منطقة بالما في 24 مارس 2021، مما أسفر عن مقتل العشرات وتشريد الآلاف عبر كابو ديلجادو، موضحة أن هناك تحسينات في مناطق أخرى بعد تدخل الحكومة والقوات الدولية المتحالفة منذ يوليو 2021.

وشددت المفوضية على أنه من السابق لأوانه تشجيع العودة في كابو ديلجادو بسبب استمرار انعدام الأمن في أجزاء من المقاطعة، كما شددت على أهمية ضمان أن تكون عمليات العودة آمنة وطواعية، وأن تتم بكرامة وتستند إلى قرار مستنير، وأن يتم استعادة الخدمات الأساسية في مناطقها الأصلية.