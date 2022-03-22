الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تواصل فرار الآلاف من أعمال العنف في شمال موزمبيق

تواصل فرار الآلاف من أعمال العنف في شمال موزمبيق
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشفت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، في تقرير، عن استمرار فرار الآلاف بسبب أعمال العنف في شمال موزمبيق، وذلك بعد عام على أسوأ هجمات شهدتها المنطقة، معربة عن قلقها إزاء العنف المستمر في مقاطعة كابو ديلجادو.

العالم - أفريقيا

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس شيشيركوف - خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بجنيف - "إن سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة غير الحكومية بين يناير ومنتصف مارس، أدت إلى نزوح حوالي 24 ألف شخص داخل منطقة نانجادي، وهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخدمات حماية عاجلة".

وأكد أن المنظمة الدولية تعمل على تقديم المساعدة للفارين، لافتا إلى أنه لاتزال هناك فجوات كبيرة، خاصة ما يتعلق بتوفير الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل وكبار السن، إضافة إلى ازدحام منطقة مويدا بالنازحين، حيث تستضيف أكثر من 134 ألف شخص.

وأشار إلى أن الأمن مازال هشا في بعض أجزاء من شمال موزمبيق برغم مرور عام على شن جماعات مسلحة هجمات كبيرة في منطقة بالما في 24 مارس 2021، مما أسفر عن مقتل العشرات وتشريد الآلاف عبر كابو ديلجادو، موضحة أن هناك تحسينات في مناطق أخرى بعد تدخل الحكومة والقوات الدولية المتحالفة منذ يوليو 2021.

وشددت المفوضية على أنه من السابق لأوانه تشجيع العودة في كابو ديلجادو بسبب استمرار انعدام الأمن في أجزاء من المقاطعة، كما شددت على أهمية ضمان أن تكون عمليات العودة آمنة وطواعية، وأن تتم بكرامة وتستند إلى قرار مستنير، وأن يتم استعادة الخدمات الأساسية في مناطقها الأصلية.

روابط ذات صلة

هذا ما قالته الامم المتحدة حول اللاجئين الاوكرانيين

الأمم المتحدة: مقتل 816 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ بدء الصراع

الأمم المتحدة تحذر من أزمة انسانية خطيرة للغاية في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد عملية بئر السبع: الاحتلال يتخبط و يرفع حالة التأهب خشية عمليات مماثلة

موسكو: على واشنطن التوقف عن تصعيد العلاقات مع روسيا والتأثير على كييف

الحكومة السورية تقر إجراءات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ بدء العملية العسكرية... روسيا تعلن تدمير أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ

بولندا: الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين الناتو وروسيا لم تعد موجودة

القضاء الأعلى العراقي يصدر توضيحا بشأن حل البرلمان