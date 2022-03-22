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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

اهداف قمة شرم الشيخ الثلاثية الخاطفة.. ومبادرات طهران لانجاح محادثات فيينا

اهداف قمة شرم الشيخ الثلاثية الخاطفة.. ومبادرات طهران لانجاح محادثات فيينا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. كشفت وسائلُ اعلام اسرائيلية أنّ القمةَ الثلاثية التي اقيمت في شرمِ الشيخ المصرية، بحثت بشكلٍ اساسي ايجادَ موقفٍ موحّد ضدَ ايران والاتفاق النووي. 

خاص بالعالم

واشارت الى أنّ تنسيقاً قوياً حاضراً بين الرئيسِ المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسِ وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي ووليِ عهد ابو ظبي محمد بن زايد في هذا السياق.

هذا وتساءلَ مراقبون حول قدرةِ القاهرة وابو ظبي على اظهارِ موقفٍ قوي ضدَ ايران في ظلِ العواملِ المختلفة التي تُحيط بسياساتِ البلدَين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تأكيد وزيرُ الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ ايران قدّمت مبادراتٍ إلى الولاياتِ المتحدة من خلالِ منسقِ الاتحادِ الأوروبي، مضيفاً أنّ الأمرَ متروكٌ الآن للجانبِ الأمريكي لإظهارِ حسنِ نيتِه في العمل.

الى ذلك قال المتحدثُ باسمِ الخارجية الامريكية نيد برايس إنّ واشنطن مستعدةٌ لاتخاذِ قراراتٍ صعبة لإعادةِ برنامجِ إيران النووي لقيودِه بموجَبِ الاتفاقِ النووي، مضيفاً أنّ الاتفاقَ على العودةِ إلى الاتفاقِ النووي ليس وشيكاً ولا مؤكدا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. اهداف قمة شرم الشيخ الثلاثية الخاطفة.. ومبادرات طهران لانجاح محادثات فيينا

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