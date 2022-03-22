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عبداللهيان: جاهزون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام

عبداللهيان: جاهزون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، على استعداد طهران التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام بفيينا.

العالم - إیران

وأجرى "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر ، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء.

وناقش وزير الخارجية القطري آخر مستجدات العلاقات الثنائية ، والأوضاع الإقليمية والدولية ، إلى جانب محادثات فيينا.

وأكد وزيرا الخارجية على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد حسين أمير عبد اللهيان، في الاتصال الهاتفي على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول محادثات فيينا ، وقال: إن إيران مستعدة تمامًا للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام.

كما ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في محادثات فيينا وشدد على ضرورة توصل جميع الأطراف إلى اتفاق.

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