استفحال الازمات الاقتصادية يسلب من الافغان فرحة عيد النوروز

خاص بالعالم

وقال صاحب محل (الحاج ثاقب) لمراسل العالم: "تقريبا في الأعوام السابقة كانت مبيعاتنا اكثر من الان خصوصا في الأيام التي تسبق النوروز كانت المبيعات كثيرة ولم نكن نفرغ من كثرة الزبائن، ولكن الان من الطبيعي ان الوضع الأقتصادي تراجع فتراجعت المبيعات ولم يعد بامكانهم شراء هذه المواد ويشترون ولكن كمية قليلة جدا".

وقال زبون (الحاج اميري): "اتيت الى هنا اليوم لشراء الفواكه المجففة لاستقبال عيد النوروز وهذا من العادات الأفغانية التي نحييها كل عام، والفواكه المجففة السبعة هي ضرورية وتشتريها العوائل لأستقبال النوروز".

النوروز تقليد ثقافي عريق يعزز قيم السلام والتضامن واظب الافغان على احيائه على مر العصور؛ حكومة طالبان قالت انه لا احتفال رسمي بالمناسبة لكنها لن تمنع الأفغان من الاحتفال بالنوروز.

وصرح السيد حجت المتولي على زياة سخي في كابل: "في السنوات السابقة لم يكن هنالك أمن من الدواعش والانتحاريين فلذلك كان المواطنين لا ياتون الى هنا وقلة الحركة في السنوات الماضية وكانوا يخافون من الخروج من منازلهم والقدوم الى هنا".

وعكس صخب الاعوام السابقة عندما كانت تستضيف هذه الباحة الاحتفال المركزي بالنوروز، يعم الهدوء المكان الا من اصوات عدد محدود من الاطفال اللذين قدموا للاحتفال، يريدون أن يعيشوا طفولتهم في بلد ارهقته الحروب.



وافاد مراسل العالم في كابول مجتبى محمد يونس، بأن احتفالات النوروز في أفغانستان هذا العام يفقد بهجته في ظل استفحال الازمات، ويعجز المواطنون عن شراء حاجياتهم من مأكولات وحلويات، ويعجز اطفالهم عن قضاء اوقات سعيدة اعتادوا عليها سابقاً.